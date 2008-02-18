201 شهید ورزشکار در گیلان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مجید ابراهیم پورنیک ظهر امروز در نشستی مطبوعاتی در رشت، هدف حقیقی شناسایی شهدا را درک راه و تفکر شهید دانست و اعلام کرد: شناسایی، معرفی و تبیین راه و آرمانهای شهدا، ایجاد روحیه در قهرمانان فعلی و روشن شدن ذهن نسلهای آینده است.

وی افزود: 40 شهید از آستانه اشرفیه، 37 شهید از رشت، 28 شهید از لاهیجان، 20 شهید از انزلی، 19 شهید از لنگرود، 14 شهید از رودسر، 12 شهید از تالش از جمله شهدای ورزشکار گیلان هستند.

پورنیک یادآور شد: هشت شهید از رودبار، هفت شهید از ماسال، چهار شهید از آستارا، پنج شهید از صومعه سرا، سه شهید از رضوانشهر و یک شهید از شفت از دیگر شهدای شناسایی شده ورزشکار گیلان هستند.

وی عنوان کرد: از این تعداد شهید، 89 نفر در رشته فوتبال، 40 نفر در رشته کشتی، 13 نفر در رشته کاراته، هفت نفر در رشته های وزنه برداری و والیبال، شش نفر در رشته های رزمی و کونگ فو فعالیت داشتند.

این مسئول یادآور شد: 9 نفر در رشته تکواندو، پنج نفر در رشته بسکتبال، چهار نفر در رشته های پینگ پنگ و باستانی و بقیه در رشته های پرتاپ دیسک، بوکس، قایقرانی، هند بال، ژیمناستیک، دوچرخه سواری، تیر اندازی، جودو و دومیدانی فعال بودند.