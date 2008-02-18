حماقت اسرائیل مرحله جدیدی در تاریخ مقاومت به وجود خواهد آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی المنار، در مجلس ترحیمی که روز گذشته توسط حزب الله لبنان در شهرک طیردبا برگزار شد؛ شمار زیادی ازشخصیتها و نمایندگان احزاب و گروههای لبنانی و فلسطینی حضور داشتند.

در این مراسم علاوه بر "محمد فنیش" وزیر مستعفی لبنان، "شیخ نبیل قاووق" مسئول حزب الله در منطقه جنوب و شماری از رهبران حزب الله، "محمد رضا شیبانی" سفیر ایران در لبنان در راس هیئتی از سفارت،هیئتی از جنبش امل در جنوب به ریاست "عبدالمجید صالح" و"علی خریس"،"سلطان ابوالعینین"دبیرجنبش فتح در لبنان در راس هیئتی از این جنبش و شماری از نمایندگان گروههای ملی و اسلامی فلسطین و نیز هیئتهای امنیتی و نظامی ارتش لبنان حضور داشتند.

شیخ نبیل قاووق مسئول حزب الله در منطقه جنوب در این مراسم به سخنرانی پرداخت.

وی اظهار داشت: عماد مغنیه (حاج رضوان) شهید لبنان، فلسطین و تمام امتها است. وی شهید تمام انقلابها و آزادگان در تمام این دنیای پهناور به شمار می رود.

قاووق تصریح کرد: "اولین نتیجه شهادت مغنیه این است که اسرائیل امروز روی یک پا و در حالی که ترسیده و نگران است، ایستاده است. اسرائیل اکنون اسیر حماقتی است که مرتکب شده است و سران این رژیم به خوبی می دانند که این حماقت بزرگ مرحله جدیدی را در تاریخ مقاومت به وجود خواهد آورد."

وی خاطرنشان کرد: صهیونیستها و مستکبران باید بدانند که خون مغنیه بسیار گرانبها است و تاریخ و پیروزی جدیدی را به ثبت خواهد رساند؛ ما امتی هستیم که شهادت و شهدا را ارج می نهیم.

مسئول حزب الله در منطقه جنوب در ادامه گفت : مقاومت که قدرت خود را در جنگ 33 روزه به اثبات رساند؛ امروز بر پیروزی جدیدی در تمام زمینه ها تاکید می کند، زیرا مقاومت از عوامل قدرت بسیاری برخوردار است که می تواند به دشمنان ثابت کند مزدوران آنها جز ناامیدی بزرگ چیزی عایدشان نخواهد شد.

وی اظهار داشت: مقاومت در تمام عرصه های درگیری حاضر است و به آینده ای که پیروزی سیاسی را همچون پیروزی نظامی در جنگ 33 روزه محقق می کند امیدوار است.

این مسئول برجسته حزب الله در پایان خاطرنشان کرد: مقاومت در برابر هیچکس و هیچ متجاوزی سر تسلیم فرو نخواهد آورد و امنیت خویش را از کسی طلب نمی کند،زیرا مقاومت تمام توانمندیهای لازم برای دفاع از امنیت، ملت و دستاوردهای خویش را دارد.

مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.