توزیع روزانه 75 تن شیرینی در آستانه شب عید

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه صنف قنادان با تولید روزانه 75 تن شیرینی در ایام شب عید بازار را تنظیم می کند، گفت: هم اکنون در تهران هر واحد صنفی به طور متوسط روزانه 150 کیلوگرم شیرینی تولید می کنند که این رقم برای ایام پایانی سال به سه برابر افزایش خواهد یافت تا در تامین نیاز مردم مشکلی بوجود نیاید.

رئیس اتحادیه قنادان و فروشندگان شیرینی افزود: در سایر اعیاد نیز تولید شیرینی در قنادی ها تا 5/2 برابر افزایش می یابد؛ این درحالی است که اتحادیه قنادان و شیرینی پزان در نمایشگاه بهاره 35 غرفه را به خود اختصاص داده است که به عرضه شیرینی با 10 تا 20 درصد زیر قیمت بازار می پردازد.

وی تصریح کرد: در روزهای عادی 50 درصد تولید شیرینی خشک و 50 درصد شیرینی تر است که این درصد در آستانه ایام عید به 80 درصد و 20 درصد می رسد.

جعفری با اشاره به افزایش نرخ مواد اولیه تولید شیرینی در کشور، خاطرنشان کرد: نرخ شیرینی درسالجاری علی رغم گرانی مواد اولیه افزایش نیافته است، این درحالی است که کمیسیون فنی اتحادیه طبق بررسی ها پیشنهاد افزایش 10 تا 15درصدی نرخ شیرینی را در پایان سال ارائه داد که با توجه به سیاستهای دولت مبنی بر عدم افزایش قیمتها در آستانه عید نوروز افزایش نرخ به میزان 10 تا 15 درصد بعد از سال صورت خواهد پذیرفت.

رئیس اتحادیه قنادان و فروشندگان شیرینی در خصوص صادرات شیرینی ایران افزود: ‌صنعت شیرینی پزی مختص ایرانیان است و به همین جهت کشور در تولید شیرینی از هیچ کشور دیگری الگو برداری نمی کند؛ این درحالی استکه با توجه به ممتاز بودن طعم شیرینی های ایرانی، محصولات به تمامی کشورهای اروپایی، استرالیا و کانادا صادر می شود.

به گفته وی، ‌شیرینی های نوقا، ریس تبریز، زولبیا و بامیه به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می شود، اما متاسفانه با توجه به موقعیت ضعیف صنعت بسته بندی در کشور شاید نقطه ضعفی وجود داشته باشد که با توسعه این صنعت می توان روند صادرات را ارتقا بخشید.

اصغری در ادامه قیمت نان خامه ای را هر کیلو 3 هزار تومان، شیرینی گل محمدی هر کیلو 2 هزار و 200 تومان، کیک یزدی هر کیلو2 هزار تومان، شیرینی برنجی، زبان و پاپیونی هر کیلو2 هزار و 300 تومان اعلام کرد.

در ادامه محمد نصرتی خزانه دار اتحادیه قنادان و فروشندگان شیرینی نیز گفت: نرخ شیرینی به دلیل افزایش مواد اولیه تغییر یافته؛ اما این مسئله تا اندازه ای نبوده که مردم را دچار مشکل کند.

وی با اشاره به بازار صادراتی شیرینی ایرانی در کشورهای اروپایی افزود: متاسفانه صادرات شیرینی در کشور به صورت دقیق و منسجم صورت نمی گیرد و به همین جهت آمار دقیقی از میزان صادرات شیرینی ایرانی در دست نیست.

نصرتی تاکید کرد: ‌برای توسعه صادرات شیرینی ایرانی لازم است دولت با حمایتهایی مانند ارائه تسهیلات بانکی و تخفیفات بیمه ای ومالیاتی صادرات شیرینی ایرانی را تقویت کند.

پیرقمی کارشناس فنی اتحادیه قنادان با اشاره به تنوع تولید شیرینی در ایران گفت: صنعت شیرینی پزی از قبل از میلاد مسیح مختص به ایرانیان بوده و در دنیا ایران می تواند در این زمینه حرف اول را بزند؛ اما هنوز از این قابلیت استفاده نشده و کشورهای آذربایجان و حوزه خلیج فارس با تولید شیرینی های سنتی خود بازار صادراتی مناسبی برای خود به وجود آورده اند.

قمی اظهارداشت: چنانچه ایران به تولید شیرینی های سنتی خود ماند انواع نقل، گز، سوهان روی آورد می تواند بازار صادراتی مناسبی برای این شیرینی ها ایجاد کند امابه هرحال نبود استاندارد در تولید و آموزش شیرینی پزی در سالهای آتی صنعت شیرینی پزی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.