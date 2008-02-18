اصوات زبانی در مناطق مختلف مغز پردازش می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه پوردو که نتایج بررسیهای خود را در کنگره سالانه انجمن پیشرفت علوم در بوستون ارائه کرده اند، کشف کردند که حتی ساقه مغز نیز در پردازش و بررسی صداهای محیطی و اصوات زبانی شرکت دارد.

در این خصوص "جکسون تی. گاندور" سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "ما فضاهایی از مغز را که تاکنون ناشناخته بودند، شناسایی کردیم که در پردازش اصوات زبانی مشارکت دارند و کشف کردیم که اصوات و ملودیهایی که نواخته می شوند در سطوح مختلف مغز به اصوات بامعنا ترجمه شوند."

این محققان فعالیت مغزی و ساقه آنسفالیک مغز را در جوانان بزرگسال به زبان مادری انگلیسی (یک زبان غیرآهنگین) و زبان مادری چینی (یک زبان آهنگین) با کمک روزنانس مغناطیسی و از طریق پرتونگاری مقطعی با انتشار پوزیتون مورد بررسی قرار دادند.

براساس گزارش ساینس دیلی، اطلاعات به دست آمده از این بررسیها نشان می دهند که فعالیت ساقه مغز حتی در مدت خواب نیز وجود دارد و منجر به ایجاد یک بافت تحریکی (کلامی و غیرکلامی)، مقایسه اصوات موسیقایی و زبانی و حتی تفکیک زبانهای آهنگین و غیرآهنگین می شود.

همچنین این دانشمندان کشف کردند که ملودی زبان تکلم شده تنها در یک منطقه مغزی و تنها در یک نیمکره پردازش نمی شود، بلکه شبکه های مغزی که در هر دو نیمکره گسترده شده اند در این مکانیزم دخالت دارند.