مسلم است که نظریه‌پردازان بسیاری نسبت به نقش حیاتی زبان در زندگی انسان آگاه بوده‌اند و به امکانات زبان برای ایفای چنین نقشی اندیشیده‌اند، اما تعداد اندکی از این نظریه‌پردازان درباره امکانات ما برای یادگیری و استفاده از این زبان طبیعی صحبت کرده‌اند. تا جایی‌که فلاسفه قبل از قرن بیستم هیچ صحبتی از اکتساب زبان به میان نیاورده‌اند و حتی سعی داشته‌اند آن را محصول توانایی عمومی انسان بدانند. توانایی که باعث می‌شود انسان موجودی ویژه باشد و از سایر حیوانات مجزا شناخته شود. البته آنها این توانایی را آموختنی نمی‌دانسته‌اند.

به عنوان مثال دکارت در فصل پنجم از کتاب « گفتاری در باب روش » زبان را در حکم ویژگی‌ای معرفی می‌کند که انسانها را از ماشینها و چارپاها مجزا می‌کند. او معتقد است که انسانها احمق نیز می‌توانند حرف بزنند درحالی‌که حتی باهوش ترین چارپاها چنین توانایی ندارند. دکارت این توانایی انسان را به « روح عقلانی » انسان نسبت می‌دهد و می‌گوید چارپاها «هیچ گونه هوشی ندارند ».

دکارت، همچون دیگر فلاسفه روانشناس در گذشته، توانایی کسب دانش و مفاهیم را به‌مثابه یکی از رازهای روانشناسانه در نظر می‌گرفته است و در قیاس با سایر مسائل اهمیت بسیار کمی برای آن قائل بوده است. او به طور طنز آمیزی اضافه می‌کند که «دلیل چندانی برای توانایی صحبت کردن وجود ندارد.»

تمام این اندیشه‌ها در آغاز قرن بیستم، از زمانی که زبان‌شناسان و فیلسوفان از نزدیک و به طور دقیق به مطالعه پدیده یادگیری زبان و مهارت در آن پرداختند، دچار تغییر و تحول شدند. با آگاهی از دستگاههای معنایی و گرامری، درک اینکه زبان امری صرفاً مربوط به برقراری ارتباط بین واژه‌های و مفاهیم نیست امکان‌پذیر شد. نکته حائز اهمیت‌تری که وجود دارد دانش چگونه کنار هم چیدن کلمات و ساختن جملات به نیت بیان یک فکر و اندیشه است، و نه صرفاً ساختن کلمات.

اگر اینگونه به این مسئله نگریسته شود مهارت زبان یک موضوع ساده فرض نمی‌شود. نظریه‌های زبان‌شناسی مدرن نشان دادند که زبان انسان مسئله‌ای به مراتب پیچیده‌تر از آن است که قبلاً تصور می‌شد. قواعد گرامری که ساختار جمله را می‌سازند و قواعد معنایی که معنای جمله‌ها و عبارات را ایجاد می‌کنند به طور عجیبی پیچیده اند. این در حالی است که استفاده کننده‌های زبان روزانه صدها و حتی هزاران بار، بدون هیچ کوششی و کاملاً ناخودآگاه آنها را به کار می‌برند.

اما اگر دانستن یک زبان کلید دانستن تمام این قواعد پیچیده است پس اکتساب یک زبان به‌مثابه یک تکلیف چاره‌ساز برای یادگیری تمام آنها خواهد بود. در اینجاست که نظریه زبان‌شناسی مدرن سؤال خود را مطرح می‌کند: چگونه است که تنها کودکان می‌توانند قواعد پیچیده و متنوعی را که بر بیان زبانی احاطه دارند درک کنند و آنها را کم کم در زبان گفتاری خودشان استفاده کنند؟

البته مغز انسان دارای توانایی خاصی است که به او مهارت زبان‌آموزی داده است. نوام چامسکی، زبان‌شناس برجسته معاصر، به این نتیجه رسیده است که مغز انسان به طور خاص دارای بخشی است که به زبان اختصاص دارد، تمام فعالیتهای مربوط به زبان آموزی در آنجا رخ می‌دهند و مهارت زبان آموزی به آن بخش مربوط می‌شوند.

از نظر چامسکی توانایی زبان شامل دانش ذاتی نسبت به قواعد، محدودیتها و اصول زبانی مختلف می‌شود. او کنش و واکنش زبانی انسان در دوره کودکی را « داده زبانی اولیه » می‌‎نامد که در وجود یک انسان با دانش زبانی خاصی قوام پیدا می‌کند و به شکل خاصی ( مثلاً انگلیسی و یا چینی ) پرورش می‌یابد.

توانایی شامل " قابلیت زبانی " و دانش گرامری مناسب می‌شود. طبق نظر چامسکی دانش برای صحبت کردن و فهمیدن یک زبان اساسی و ضروری است. البته از آنجا که این دانش به هدف پرورش " قابلیت زبانی " به کار می‌رود وجود آن در انسان کافی نیست.