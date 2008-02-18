اولین کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی ویژه مدارس علمیه خواهران استان خراسان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به منظور بهره گیری هر چه بیشتتر از فضای اینترنت جهت تبلیغ معارف اسلام و با هدف ساماندهی و انسجام سایت ها و وبلاگهای فعلی مدارس علمیه و تقویت ارتباط مدارس با مرکز مدیریت حوزه عملیه خراسان و به صورت متقابل اولین دوره آموزشی وبلاگ نویسی ویژه مدارس علمیه خواهران استان خراسان به همت دفتر امور خواهران در محل مرکز مدیریت به مدت سه روز برگزار شد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی 60 نفر از بانوان طلبه منتخب از 30 مدرسه علمیه خواهران استانهای خراسان بودند که دارا بودن تحصیلات حوزوی، آشنایی با فعالیتهای فرهنگی و پژوهشی و اینترنت و مهارت اپراتوری کامپیوتر از جمله شرایط گزینش در این کارگاه آموزشی بوده است.



