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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

چهارمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی سراسر کشور برگزار می شود

چهارمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی سراسر کشور برگزار می شود

چهارمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی سراسر کشور پنجم تا هفتم اسفند ماه در دانشگاه گیلان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مدیر روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی کشور در این رابطه گفت: این جشنواره به مدت سه روز و با شرکت بیش از هزار نشریه بسیج دانشجویی در قالب نمایشگاه نشریات از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی به برنامه های جشنواره اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات گوناگون دانشجویان به منظور بررسی وضعیت نشریات در محیط دانشگاه و کارگاه های آموزشی با حضور اساتید دانشگاه با موضوع عملیات روانی در رسانه، تکنولوژی های ارتباطی، ناتوی فرهنگی و رسانه، خبر - گزارش و مصاحبه از جمله برنامه های این جشنواره است.

احمدی آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت های نشریات دانشجویی، زمینه سازی برای ارتقاء کمی و کیفی نشریات و آموزش جنبه های مدیریت و اصول روزنامه نگاری در میان دست اندرکاران نشریات دانشجویی را از اهداف چهارمین جشنواره نشریات بر شمرد و اضافه کرد: کلیه نشریاتی که از سال 1384 تا پایان آذر ماه 86 به صاحب امتیازی دفتر بسیج دانشجویی در دانشگاه یا دانشکده منتشر شده اند و نشریات دیواری و الکترونیکی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این جشنواره شرکت دارند.

وی تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را نسبت به جشنواره های مشابه بی سابقه دانست و گفت: بیش از 3 هزار و 500 اثر در موضوعات مقاله، سرمقاله، خبر، مصاحبه، تیتر، طنز و کاریکاتور، گزارش، گرافیک، عکس، جدول و سرگرمی به دبیخرانه مرکزی جشنواره رسیده است که پس از بررسی از سوی هیئت داوران از آثار برگزیده در اختتامیه جشنواره تجلیل به عمل خواهد آمد.

احمدی گفت: نشریات بسیج دانشجویی یکی از عوامل موثر و هدایتگر در جنبش دانشجویی بوده و مظهر استعدادها و خلاقیت های ذهنی دانشجویان و نماد فکر و اندیشه در این تشکل فراگیر است که موجب ایجاد و تقویت فضای عقلانی و فکری - اندیشه ای در محیط دانشگاه شده است.

کد مطلب 641056

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