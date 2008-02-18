چهارمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مدیر روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی کشور در این رابطه گفت: این جشنواره به مدت سه روز و با شرکت بیش از هزار نشریه بسیج دانشجویی در قالب نمایشگاه نشریات از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی به برنامه های جشنواره اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات گوناگون دانشجویان به منظور بررسی وضعیت نشریات در محیط دانشگاه و کارگاه های آموزشی با حضور اساتید دانشگاه با موضوع عملیات روانی در رسانه، تکنولوژی های ارتباطی، ناتوی فرهنگی و رسانه، خبر - گزارش و مصاحبه از جمله برنامه های این جشنواره است.

احمدی آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت های نشریات دانشجویی، زمینه سازی برای ارتقاء کمی و کیفی نشریات و آموزش جنبه های مدیریت و اصول روزنامه نگاری در میان دست اندرکاران نشریات دانشجویی را از اهداف چهارمین جشنواره نشریات بر شمرد و اضافه کرد: کلیه نشریاتی که از سال 1384 تا پایان آذر ماه 86 به صاحب امتیازی دفتر بسیج دانشجویی در دانشگاه یا دانشکده منتشر شده اند و نشریات دیواری و الکترونیکی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در این جشنواره شرکت دارند.

وی تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را نسبت به جشنواره های مشابه بی سابقه دانست و گفت: بیش از 3 هزار و 500 اثر در موضوعات مقاله، سرمقاله، خبر، مصاحبه، تیتر، طنز و کاریکاتور، گزارش، گرافیک، عکس، جدول و سرگرمی به دبیخرانه مرکزی جشنواره رسیده است که پس از بررسی از سوی هیئت داوران از آثار برگزیده در اختتامیه جشنواره تجلیل به عمل خواهد آمد.

احمدی گفت: نشریات بسیج دانشجویی یکی از عوامل موثر و هدایتگر در جنبش دانشجویی بوده و مظهر استعدادها و خلاقیت های ذهنی دانشجویان و نماد فکر و اندیشه در این تشکل فراگیر است که موجب ایجاد و تقویت فضای عقلانی و فکری - اندیشه ای در محیط دانشگاه شده است.