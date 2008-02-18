علی اصغر زارعی، عضو شورای اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از دلایل به جمع بندی نرسیدن جبهه متحد اصولگرایان درباره نامزدهایش در 10 درصد حوزه های انتخابیه را عدم احراز صلاحیت برخی نامزدهای این جبهه خواند و افزود: در برخی حوزه ها هم به دلیل هم وزنی نامزدهای جبهه متحد منتظر بررسی و معرفی نامزد نهایی جبهه متحد در آن حوزه های انتخابیه هستیم.

وی همچنین از عدم احراز صلاحیت نامزدهای این جبهه در7 درصد حوزه های انتخابیه در سراسر کشور خبر داد.

هفته آینده لیست نهایی جبهه متحد رسما اعلام می شود

زارعی با اشاره به نهایی شدن لیست جبهه متحد اصولگرایان در تهران، تصریح کرد: بنا به تصمیم شورای سیاست گذاری جبهه درباره نحوه اعلام لیست، هفته آینده لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در تهران به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی در ادامه گفتگو با مهر، به برگزاری نشست 30 نامزد نهایی جبهه متحد اصولگرایان در تهران که روز شنبه این هفته برگزار شده، اشاره کرد و ادامه داد: در این نشست که به منظور آشنایی، هماهنگی و حفظ انسجام لیست جبهه متحد برگزار گردید، برنامه های جبهه و نامزدها ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این عضو شورای اطلاع رسانی جبهه متحد تاکید کرد که همگی نامزدهای حاضر در لیست جبهه متحد اصولگرایان در تهران به چارجوب جمعی شکل گرفته احترام می گذارند و از آن دفاع می کنند.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه درب های جبهه متحد همچنان بر روی گروه های سیاسی اصولگرا باز است، گفت: این به معنای امکان تجدید نظر درلیست جبهه متحد نیست اما اگر در قالب حفظ انسجام اصولگرایی باشد این هماهنگی با سایر گروه های اصولگرا صورت خواهد گرفت.

لیست جبهه متحد تغییر زیادی نخواهد کرد

وی با بیان اینکه لیست جبهه متحد اصولگرایان تغییر زیادی نسبت به گذشته نداشته است، اظهارداشت: لیست قطعی جبهه متحد اصولگرایان حول و هوش همان لیستی است که در گذشته اعلام شده است.

زارعی خاطرنشان کرد: تنها تغییری که صورت گرفت جابجایی آقای لاریجانی و نجابت بود و برخی دوستان که در حد دو سه نفر بیشتر نیستند نیز به دلیل اینکه همزمان در مسئولیت خود هم نمی توانند به انجام وظیفه بپردازند، احتمالا انصراف خواهند داد و افراد دیگری جایگزین آنها خواهند شد.