بخش خبری ویژه انتخابات در شبکه خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه خبر اعلام کرد این دو بخش خبری روزانه و به صورت زنده در ساعت‌های 14 و 20 از شبکه خبر پخش می‌شود. این دو بخش خبری با هدف انتشار آخرین اخبار و تحولات انتخاباتی و در راستای جریان آزاد اطلاعات و بالا بردن سطح آگاهی سیاسی، حقوقی و عمومی مردم درباره انتخابات و تبیین جایگاه عمومی نمایندگان و مجلس در ساختار سیاسی کشور تولید و پخش می‌شود.

در این برنامه سعی شده که از فضای انتخابات تصویری شفاف، واقع‌بینانه و بی‌طرفانه ارائه شود و آگاهی‌های عمومی برای مشارکت با شکوه، آگاهانه و با حضور همه جریان‌های سیاسی ارتقاء داده شود. همچنین در اخبار ویژه انتخابات نگاه گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنفی و قشرهای مختلف درباره انتخابات منعکس می‌شود.

بخش خبری ویژه انتخابات شامل آیتم‌هایی چون آخرین اخبار و اعلامیه رسمی انتخابات کشور از زبان برگزارکنندگان آن، آخرین مواضع برنامه‌های انتخاباتی، جریانات سیاسی فعال در عرصه انتخابات با اولویت دو جریان مطرح کشور و تربیون انتخابات. بخش دیگری نیز با عنوان روی خط شایعه با هدف شفاف‌سازی فضای انتخابات تهیه شده است.

ـ برنامه "بصیرت ایرانی" به تهیه‌کنندگی حسن حاتم‌خانی در 52 قسمت سه دقیقه‌ای ساخته شده و از 23 بهمن تا 23 اسفند هر روز در دو قسمت از شبکه خبر پخش می‌شود. هدف از ساخت این برنامه گفتگو با چهره‌های ورزشی، هنری و ... برای آشنایی افکار عمومی با نظرات اشخاص درباره انتخابات مجلس هشتم است.