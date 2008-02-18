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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

بخش خبری ویژه انتخابات در شبکه خبر

شبکه خبر بر اساس شعار سرعت، دقت و شفافیت در اطلاع‌رسانی دو بخش ویژه خبری را در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه خبر اعلام کرد این دو بخش خبری روزانه و به صورت زنده در ساعت‌های 14 و 20 از شبکه خبر پخش می‌شود. این دو بخش خبری با هدف انتشار آخرین اخبار و تحولات انتخاباتی و در راستای جریان آزاد اطلاعات و بالا بردن سطح آگاهی سیاسی، حقوقی و عمومی مردم درباره انتخابات و تبیین جایگاه عمومی نمایندگان و مجلس در ساختار سیاسی کشور تولید و پخش می‌شود.

در این برنامه سعی شده که از فضای انتخابات تصویری شفاف، واقع‌بینانه و بی‌طرفانه ارائه شود و آگاهی‌های عمومی برای مشارکت با شکوه، آگاهانه و با حضور همه جریان‌های سیاسی ارتقاء داده شود. همچنین در اخبار ویژه انتخابات نگاه گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنفی و قشرهای مختلف درباره انتخابات منعکس می‌شود.

بخش خبری ویژه انتخابات شامل آیتم‌هایی چون آخرین اخبار و اعلامیه رسمی انتخابات کشور از زبان برگزارکنندگان آن، آخرین مواضع برنامه‌های انتخاباتی، جریانات سیاسی فعال در عرصه انتخابات با اولویت دو جریان مطرح کشور و تربیون انتخابات. بخش دیگری نیز با عنوان روی خط شایعه با هدف شفاف‌سازی فضای انتخابات تهیه شده است.

ـ برنامه "بصیرت ایرانی" به تهیه‌کنندگی حسن حاتم‌خانی در 52 قسمت سه دقیقه‌ای ساخته شده و از 23 بهمن تا 23 اسفند هر روز در دو قسمت از شبکه خبر پخش می‌شود. هدف از ساخت این برنامه گفتگو با چهره‌های ورزشی، هنری و ... برای آشنایی افکار عمومی با نظرات اشخاص درباره انتخابات مجلس هشتم است.

کد مطلب 641061

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