سمفونی "هلال کاروان" از امروز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین احمدی مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد با اعلام این خبر در نشست خبری که با حضور سعید ذهنی آهنگساز و محمد سراج سرپرست گروه نغمه‌سرایان عاشورایی در محل معاونت هنری ارشاد برگزار شد گفت : هلال کاروان کار جدیدی است و در اجرای این اثر از تعدادی ازنوازندگان ارکستر سمفونیک ،گروه کر دفتر موسیقی و گروه نغمه سرایان عاشورایی که اصطلاح جدید مداحان است استفاده کرده ایم.

احمدی ادامه داد : امیدواریم حرکتی را که آقای ذهنی از سال گذشته آغاز کرده مورد پسند دوستداران حضرت اباعبدالله الحسین قرار گیرد و بتواند تحول و معنویتی در حوزه موسیقی را برای ما رقم بزند و همچنین فضاهای جدیدی را برا مردم دشوار پسند، موسیقی دوست و دوستداران راه معنویت فراهم کند.

در ادامه این نشست سعید ذهنی آهنگساز "هلال کاروان" در خصوص کم و کیف اجرا گفت : حدود یک سال و نیم پیش در موسسه فرهنگی هنری فدک این بحث مطرح شد که به شکل فاخر آثاری ارزشمند با درون مایه مذهبی را در حوزه موسیقی تولید کنیم براین اساس جلسات متعددی با محمد سراج سرپرست نغمه سرایان عاشورایی گذاشتیم و وضعیت تاریخی واقع عاشورا را بدون حاشیه‌ها و جنبه‌های تخیلی و افسانه‌ای بررسی کردیم تا بتوانیم با یک نگرش موسیقایی دراماتیک کاری در این زمینه انجام دهیم.

وی در خصوص رپرتوار "هلال کاروان " گفت : "هلال کاروان" شامل 5 قطعه موسیقی به نام‌های قافله،حر، عطش، علمدار و وداع است که از حج ناقص سیدالشهدا تا شهادت ایشان را در قالب موسیقی توصیف می‌کند.در این اثر از 3 خط آوازی کلاسیک، سنتی و مذهبی بهره جستم و همچنین برای خالی نبودن روح موسیقی ملی از ساز کوبه ‌ای دف استفاده کردم و گروه 6 نفره دف در این اجرا ما را همراهی می‌کند.

این آهنگساز ادامه داد : در بخش آواز سنتی نیز علی مینو سپهر به عنوان تک خوان در کنار ارکستر حضور دارد و نوع طراحی موسیقی به شکلی با کلام و موسیقی تلفیق شده که وقتی نغمه‌سرایان می‌خوانند گروه کر و ارکستر نیزمی نوازند و می‌خوانند؛این اثر که در قالب رپراتور 1 ساعته است 75 درصد به صورت ارکسترال و کرال و 25 درصد در قالب تک ‌بیتی و رجز خوانی اجرا می‌شود.

مدیرکل دفترموسیقی ارشاد در خصوص رویکرد ارکستر سمفونیک تهران در اجرای آثار تلفیقی خاطر نشان کرد : سیاستی برای این کار وجود ندارد و ارکستر در کنار کارهای تلفیقی آثار دیگری را نیز اجرا می‌کند ؛ چندی پیش نیز برای بازنگری در ساختار ارکستر فراخوانی مبنی بر جذب نوازندگان ارائه داده‌ایم و هم اکنون شورایی تشکیل شده که در حال امتحان گرفتن از متقاضیان این فراخوان هستند.