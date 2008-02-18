"بازگشت" از لرستان به جشنواره سراسری فیلم کوتاه "وارش" راه یافت

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این فیلم به نویسندگی و کارگردانی "غلامرضا نعمت پور" از هنرمندان جوان لرستانی است.

غلامعلی فلاح بیان داشت: فیلم بازگشت هشتمین اثر این فیلمساز است که تاکنون به چندین جشنواره سراسری راه یافته و موفق به کسب جوایزی نیز شده است.

وی خاطرنشان کرد: این فیلم داستان مردی است که در جستجوی حقیقت، سفری را آغاز می‌کند.

فلاح یادآور شد: جشنواره سراسری فیلم کوتاه "وارش" از 30 بهمن تا سوم اسفند ماه سال جاری به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و در شهر بابل برگزار می‌شود.