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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۵۳

"بازگشت" از لرستان به جشنواره سراسری فیلم کوتاه "وارش" راه یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فیلم انیمیشن "بازگشت" اثر هنرمند لرستانی به پنجمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش راه یافت.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این فیلم به نویسندگی و کارگردانی "غلامرضا نعمت پور" از هنرمندان جوان لرستانی است.

غلامعلی فلاح بیان داشت: فیلم بازگشت هشتمین اثر این فیلمساز است که تاکنون به چندین جشنواره سراسری راه یافته و موفق به کسب جوایزی نیز شده است.

وی خاطرنشان کرد: این فیلم داستان مردی است که در جستجوی حقیقت، سفری را آغاز می‌کند.

فلاح یادآور شد: جشنواره سراسری فیلم کوتاه "وارش" از 30 بهمن تا سوم اسفند ماه سال جاری به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و در شهر بابل برگزار می‌شود.

کد مطلب 641064

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