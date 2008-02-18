برگزاری نشست امنیتی-سیاسی در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نشست شب گذشته با هدف بررسی درگیریهای اخیر میان طرفداران موافق و مخالف سنیوره در بیروت، بررسی راههای از بین بردن این درگیریها و فراهم کردن امنیت و ثبات داخلی برگزار شد.

نمایندگان موافق تشکیل دولت وحدت ملی و جناح اکثریت حاکم در لبنان در این نشست بر برداشتن پوشش از هر مخالف به طور مستقیم و در تماسهای میدانی در محله ها به گونه ای که سبب کاهش درگیری های داخلی شود؛ توافق کردند.

در این نشست نمایندگان حزب الله، جنبش امل، جناح اکثریت حاکم در لبنان (المستقبل) و فرماندهان ارتش و نیروهای امنیت داخلی لبنان حضور داشتند.

این نشست در پی هشدار فرماندهی ارتش لبنان به شهروندان لبنانی مبنی بر شرکت نکردن در تجمعاتی که منجر به درگیری می شود، برگزار شد.

لازم به ذکر است در درگیریهایی که عصر شنبه این هفته، میان طرفداران جناح اکثریت حاکم در لبنان و موافقان تشکیل دولت وحدت ملی در بیروت رخ داد؛ 20 شهروند لبنانی زخمی شدند.