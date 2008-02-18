"همیشه پای یک زن" پروانه نمایش عمومی ندارد

محسن علیاکبری تهیهکننده "همیشه پای یک زن در میان است" درباره اکران نوروزی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "ما هنوز پروانه نمایش نگرفته و برای اکران در عید نوروز قرارداد نبستهایم. چون به زودی برای گرفتن مجوز اقدام خواهیم کرد، بنابراین اکران نوروزی این فیلم قطعی نشده است."
نمایی از "همیشه پای یک زن در میان است"
"همیشه پای یک زن در میان است" بر اساس مجموعه داستانهایی از سیدمهدی شجاعی توسط رضا مقصودی به نگارش درآمده و نغمه ثمینی همراه با کمال تبریزی آن را بازنویسی کردهاند. مهران مدیری، رضا کیانیان، گلشیفته فراهانی، حبیب رضایی، آهو خردمند و ... بازیگران اصلی این فیلم هستند.
فیلم سینمایی "همیشه پای یک زن در میان است" در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد. کمال تبریزی هم اکنون فیلم "پاداش" را به تهیهکنندگی مهدی کریمی در دست ساخت دارد.
نظر شما