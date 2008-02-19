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۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۴۳

"جاسوس بازی" در شبکه نمایش خانگی

"جاسوس بازی" در شبکه نمایش خانگی

نسخه وی‌سی‌‌دی فیلم ایرانی "جاسوس بازی" از سوی موسسه رسانه‌های تصویری وارد شبکه نمایش خانگی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 1386 ایران است. کارگردانی را محمدرضا فاضلی به عهده دارد و بازیگرانی چون مجید صالحی، کامبیز کاشفی، شهرام قائدی، عباس زارع و علیرضا اوسیوند در آن بازی کرده اند. وی سی دی "جاسوس بازی" به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

"جاسوس بازی" داستان ماموری دوره‌دیده است که به قصد خرابکاری به ایران وارد و با دله دزدی به نام خلیل آشنا می‌شود. او خلیل را وادار به همکاری با خود می‌کند و ورود نیروهای انتظامی ماجراهایی را به همراه دارد. این فیلم کمدی برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از فاضلی فیلمنامه‌نویس، کاشفی تهیه‌کننده و مجری طرح، رضا درگزی دستیار کارگردان، مهدی لباف مدیر تولید، فرشاد گلسفیدی مدیر تصویربرداری، روح‌الله جعفربگلو صدابردار، کیان کاشفی طراح صحنه و لباس، اشکان وثوق طراح گریم و رسول صفی‌زاده عکاس.

"جاسوس بازی" نخستین تجربه کارگردانی فاضلی و از محصولات شبکه دوم سیماست که نویسندگی مجموعه‌های طنز چون "یادداشت‌های کودکی" ، "پشت کنکوری‌ها"، "افزونه‌خواه کوچک" و ... را در پرونده دارد.

کد مطلب 641078

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