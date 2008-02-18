امکان فعالیت دفاتر اسناد رسمی خارج از وقت اداری فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دربخشنامه حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور آمده است: با توجه به ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و مطابق بند 2 ماده 30 آئین نامه قانون مذکور که به موجب آن تعیین ساعات کار دفاتر اسناد رسمی به تناسب فصول با اداره ثبت محل می باشد، چون ساعت کار تعیین شده حداقل مدت زمانی است که دفتر خانه باید دایر باشد، بنابراین دفاتر اسناد رسمی می توانند بر حسب ضرورت جهت انجام امور محوله خارج از وقت اداری مقرر نیز با هماهنگی ادارات ثبت محل فعالیت قانونی نمایند.

این بخشنامه در راستای تسریع و تسهیل امور مراجعین و افزایش خدمات رسانی مطلوب به شهروندان جهت اجرا به واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق سراسر کشور ابلاغ شد.