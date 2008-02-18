کمبود آب عمده ترین مانع گسترش صنایع استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، گودرز رضایی، ظهر امروز در کارگروه صنعت و معدن شهرستان کرج اظهار داشت: در حال حاضر مشکلات صنایع شهرستان از نظر تامین برق، گاز و مخابرات رفع شده است و بیشترین مشکل مربوط به کمبود آب است.

وی افزود: مشکل کمبود آب مختص صنایع موجود در کرج نیست و این مشکل برای کل صنایع استان وجود دارد و کمبود اراضی برای استقرار صنایع نیز به این امر دامن می زند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط جغرافیایی استان تهران تنها امکان گسترش صنایع از غرب استان امکان پذیر است زیرا سمت شمال به دلیل کوهستانی بودن، سمت جنوب به دلیل خارج شدن از حوزه استان و قرار گرفتن در حوزه دیگر استانها و سمت شرق به دلیل تکمیل ظرفیت، امکان گسترش کارخانجات وجود ندارد و مسئولان باید توجه خود را برای ارائه امکانات کافی به سمت غرب استان معطوف کنند.

رضایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع نیازهای زیربنایی شهرک صنعتی بهارستان عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از کارگران کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد از شهرستان بوئین زهرا تامین می شوند و مسئولان آن منطقه نیز برای تامین نیازهای این شهرک باید همکاری لازم را با مسئولان کرجی داشته باشند.

در این کارگروه همچنین معاون فرماندار کرج در خصوص کمبود آب صنایع اظهار داشت: مشکل کمبود آب صنایع در کشور به دلیل عدم مدیریت بهینه آب است به نحوی که هنوز الگوی مناسب و صحیح مصرف آب در کشور تهیه نشده است و نحوه نادرست مصرف آب، بهره وری نادرست از آب و احداث چاه های غیرمجاز موجب هدررفت منابع آبی کشور می شود و مسئولان امر باید در این زمینه برنامه ریزی کنند.

در این نشست که با حضور مسئولان شهری، مدیران شهرکهای صنعتی و صاحبان صنایع کرج برگزار شد، مشکلات صنایع و شهرکهای صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم جهت رفع مشکلات این واحدها تصویب شد.

همچنین مقرر شد مطالعات لازم جهت پیوستن هزار هکتار زمین به شهرک صنعتی اشتهارد توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان انجام شود.