علیرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: به دلیل ناهماهنگی دستگاه های متولی این موضوع از جمله شهرداری، دارندگان این کارتها موفق به استفاده کامل از مزایای آن نشده اند.



وی اظهار داشت: درشهر تهران با توجه به هماهنگی خوب میان دستگاه ها استفاده از این کارتها در رفاه حال سالمندان موثر بوده است اما تاکنون موفقیتی در این خصوص در سطح استان مرکزی نداشته ایم.



زارعی با بیان اینکه جامعه کشور به سرعت در حال پیر شدن است و تا سال 2020 میلادی، 25 درصد جامعه ایران را سالمندان تشکیل می دهند، یادآور شد: استان مرکزی هم اینک از زمره استانهای پیر کشور محسوب می شود که بر این اساس و مطابق با ماده 97 برنامه چهارم توسعه باید نسبت به ساماندهی جامعه سالمندان کشور به سرعت اقدام شود.



وی عنوان کرد: بر اساس این ماده قانونی، 25 درصد از جمعیت سالمند کشور باید تا پایان برنامه چهارم ساماندهی شوند که هم اینک از این برنامه عقب هستیم.



زارعی در ادامه با اشاره به اینکه در اجرای این طرح همکاری و تعامل سازمان بهزیستی و کمیته امداد ضروری است بر نقش سازمانهای مردم نهاد در اجرای هرچه بهتر طرح ساماندهی سالمندان در استان تاکید کرد و بیان داشت: متاسفانه اغلب سازمانهای مردم نهاد فعال در استان مرکزی در قالب تشکلهای آسیبهای اجتماعی به افراد خدمات ارائه می کنند به گونه ای که از مجموع 300 سازمان به ثبت رسیده تنها یک سازمان مردم نهاد (سمن) در زمینه حمایت از سالمندان در استان فعال است.



وی با اشاره به تغییر بافت جوامع و صنعتی شدن آن یادآور شد: با صنعتی شدن فضای امروز، مباحث مربوط به نگهداری سالمندان در منازل و مشکلات پیرامون آن مطرح شده است که می طلبد با جلب حمایت خیرین نسبت به توسعه خانه های سالمندان روزانه و شبانه روزی توجه بیشتری صورت گیرد.