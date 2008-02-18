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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۴۰

برخورد قانونی شدید با تخلفهای انتخاباتی صورت می گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی گفت: با تخلفهای انتخاباتی اعم از دخالت مسئولان دولتی و بداخلاقی های سیاسی و انتخاباتی گروه ها و افراد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و متخلفین به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد آصفی یزدی، ظهر امروز در نشستی با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه های مشهد افزود: رویکرد دولت نهم توجه به قانون اساسی و عملیاتی کردن تمام فصول آن همچنین تحقق آرمانهای بلند امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.

وی بیان داشت: در این راستا از همه احزاب و تشکلهای سیاسی و دانشجویی درخواست می شود با رعایت دقیق قانون، فضای مطلوبی را برای بروز و ظهور همه سلیقه های سیاسی فراهم کنند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی با بیان نقش موثر دانشگاهیان در تحولات سیاسی، اجتماعی کشور، اظهار داشت: استقبال و تاکید بر نخبه پروری علمی و سیاسی تشکلهای دانشجویی و تاکید بر ایجاد فضای آزاد سیاسی در دانشگاه ها از رویکردهای دولت نهم در این زمینه بوده است.

آصفی همچنین با اشاره به روند رو به رشد تاسیس احزاب و تشکلهای سیاسی در این استان از زمان تشکیل دولت نهم، ادامه داد: برگزاری نشستهای سیاسی، دانشجویی در دانشگاه ها باعث رشد سیاسی دانشجویان می شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکلهای دانشجویی نیز علاوه بر بیان سئوالات و دیدگاه های خود، آمادگی خود را برای تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات هشتمین دوره مجلس در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی اعلام کردند.

کد مطلب 641092

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