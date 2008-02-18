ستاد احیای موقوفات در گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام اشکوری، ظهر دوشنبه در نشستی مطبوعاتی اظهار داشت: این ستاد پیش از این نیز از سال 85 در سایر استانهای کشور کار خود را آغاز کرده است و این رویکرد جدید موجب تحول اساسی و توسعه موقوفات کشور می شود.

وی عنوان کرد: موقوفات بسیار زیادی در سطح استان است که هنوز شناسایی نشده است و از طرفی موقوفاتی نیز در اختیار برخی ادارات، نهادها و سازمانهای دولتی است که اجاره آنها پرداخت نمی شود.

اشکوری افزود: دراستان گیلان یک هزار و 400 مورد موقوفه وجود دارد که 280 مورد در تصرف است و باید احیا شود.

مدیرکل اوقاف گیلان همچنین از وجود 15 هزار رقبات در استان خبر داد و یادآور شد: 11 هزار و 700 مورد از رقبات تصرفی است.

اشکوری، درآمد موقوفات استان را کمتر از بقاع متبرکه اعلام کرد و افزود: درآمد رقبات حدود یک میلیارد تومان است در حالی که درآمد بقاع حدود چهار میلیارد تومان است.

وی از کمبود نیروی انسانی در این اداره انتقاد و خاطرنشان کرد: هم اکنون در سطح استان 95 پرسنل در امر اوقاف و امور خیریه فعالیت دارند.

اشکوری، اجرای درست نیات واقفین در گیلان را یک اقدام اساسی دانست و ادامه داد: تاکنون در این زمینه به این شکل دقیق و صحیح کار نشده بود.

این مسئول همچنین عنوان کرد: در استان گیلان 941 بقعه وجود دارد که حدود 538 مورد آن فعال است.

اشکوری درآمد سالیانه بقاع در گیلان را چهار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: درآمد بقاع استان سال 86 نسبت به مدت مشابه پارسال چهار درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: در سال 85 و 86 در استان گیلان 18 ضریح برای بقاع ساخته و نصب شده و 10 ضریح دیگر نیز در حال ساخت است.

حجت الاسلام اشکوری ادامه داد: 18 پروژه عمرانی در سطح استان در شهرهای آستارا، رشت، بندر انزلی و فومن در حال اجرا است.