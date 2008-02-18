323 طرح در کارگروه اشتغال استان کرمانشاه تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه، ظهر امروز در جلسه کارگروه یاد شده اظهار داشت: این طرح ها در زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی با اشتغالزایی برای 384 نفر اجرا خواهد شد.

محمد جواد فلسفی افزود: تاکنون 30 هزار و 350 طرح با یک هزار و 144 میلیارد و 97 میلیون تومان از سوی دستگاه های اجرایی به بانک ها و دبیرخانه استان معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این طرحها زمینه اشتغال 61 هزار و 837 نفر در استان کرمانشاه فراهم می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این طرحها پس از بررسی در بانکها برای تصویب به کارگروه اشتغال ارسال می شوند، بیان داشت: از این طرحها تاکنون 28 هزار و 473 طرح با اعتبار 891 میلیارد و 217 میلیون تومان به تصویب رسیده است.

فلسفی میزان طرحهای انعقاد قرارداد شده در بانکها را 22 هزار و 425 طرح با 677 میلیارد و 687 میلیون تومان اعتبار اعلام کرد و افزود: تاکنون به 22 هزار و106 طرح با اعتبار550 میلیارد و 853 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

دبیر کارگروه اشتغال استان کرمانشاه در ادامه خواستار تسریع در انعقاد قرارداد طرحها و پرداخت از سوی بانکها شد و تصریح کرد: بانکهای سپه، ملی و صادرات بیشترین انعقاد قرارداد و پرداخت را نسبت به سایر بانکها داشته ‌اند.

فلسفی با اشاره به اینکه بعد از پرداخت تسهیلات به مجریان طرحها کار نظارت بر آنان از سوی دستگاه ‌های اجرایی و کمیته ‌های نظارت آغاز می شود، عنوان کرد :95 درصد طرحهای بخش خود اشتغالی مورد بازدید قرار گرفته و فرمهای نظارتی آنها در دبیرخانه موجود است که نتایج به عمل آمده نشان دهنده تحقق 99 درصد اشتغال پیش بینی شده در این طرحها است.

وی ادامه داد: در بخش غیر خود اشتغالی نیز 87 درصد طرحها مورد بازدید قرار گرفته اند که سه هزار و 543 طرح به بهره برداری رسیده و67 درصد اشتغالزایی پیش بینی شده در طرحهای به بهره برداری رسیده نیز محقق شده است.

فلسفی از استقبال کار آفرینان استان از این طرح تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری کامل از بنگاه های زودبازده که از تسهیلات ویژه این طرح ها استفاده کرده اند، گام بلندی در جهت رفع معضل بیکاری استان برداشته شود.