62 روستای کردستان از تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صلاح گلمحمدی، ظهر امروز در جلسه خدمات روستایی شهرستان دیواندره اظهار داشت: تاکنون بیش از 62 روستای استان کردستان از تسهیلات صندوق مهر امام رضا(رع) در زمینه های تعاونی، ازدواج و اشتغال بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: این صندوق بیش از 38 میلیارد ریال تسهیلات را در این حوزه ها در اختیار مردم روستایی استان قرار داده و بر اساس تصمیم مسئولان صندوق کشور قصد دارد خدمات رسانی به روستاهای استان را افزایش دهد.

گل محمدی افزود: صندوق مهر امام رضا (ع) امسال برای ایجاد اشتغال در کردستان 95 میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و 850 متقاضی پرداخت کرد.

وی ادامه داد: تاکنون دو میلیارد و 800 میلیون ریال وام ازدواج نیز به زوج های واجد شرایط استان کردستان اعطا شده است.

گل محمدی عنوان کرد: صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش اشتغالزایی در شهرهای این استان تسهیلات کم بهره اعطا کرده و با این اقدام گام مهم و مثبت در جهت ایجاد اشتغال در کردستان برداشته است.