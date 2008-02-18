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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۰۴

62 روستای کردستان از تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) بهره مند شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس صندوق مهر امام رضا(ع)در استان کردستان گفت: تاکنون 62 روستای استان از تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) بهره مند شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صلاح گلمحمدی، ظهر امروز در جلسه خدمات روستایی شهرستان دیواندره اظهار داشت: تاکنون بیش از 62 روستای استان کردستان از تسهیلات صندوق مهر امام رضا(رع) در زمینه های تعاونی، ازدواج و اشتغال بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: این صندوق بیش از 38 میلیارد ریال تسهیلات را در این حوزه ها در اختیار مردم روستایی استان قرار داده و بر اساس تصمیم مسئولان صندوق کشور قصد دارد خدمات رسانی به روستاهای استان را افزایش دهد.

گل محمدی افزود: صندوق مهر امام رضا (ع) امسال برای ایجاد اشتغال در کردستان 95 میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و 850 متقاضی پرداخت کرد.

وی ادامه داد: تاکنون دو میلیارد و 800 میلیون ریال وام ازدواج نیز به زوج های واجد شرایط استان کردستان اعطا شده است.

گل محمدی عنوان کرد: صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش اشتغالزایی در شهرهای این استان تسهیلات کم بهره اعطا کرده و با این اقدام گام مهم و مثبت در جهت ایجاد اشتغال در کردستان برداشته است.

کد مطلب 641103

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