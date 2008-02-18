دروازه بان تیم فوتبال استقلال به کمیته انضباطی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان بازی مس کرمان - استقلال حوادثی رخ داد که شاید مهمترین آن شکستن شیشه رختکن ورزشگاه امام علی (ع) کرمان توسط وحید طالب لو دروازه بان تیم فوتبال استقلال بود.

به همین خاطر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای روشن شدن دلایل بروز این اتفاق، وحید طالب لو را احضار کرد تا پاسخگوی ابهامات باشد. طالب لو مدعی است به صورت کاملا اتفاقی با درب ورزشگاه برخورد کرده و هیچ تعمدی در این کار نداشته است.

مسابقه مس کرمان - استقلال در چارچوب دیدارهای هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان برگزار شد که در پایان تیم میزبان با یک گل مقابل آبی پوشان تهرانی به برتری رسید.