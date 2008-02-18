عرضه بنزین آزاد برای ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد تبصره 13 ، سید مهدی هاشمی ضمن اعلام این خبر گفت: موضوع قیمت بنزین آزاد برای ایام نوروز در دستور کار ستاد تبصره 13 قرار گرفته ولی هنوز قیمت دقیق آن تعیین نگردیده است که در صورت تصویب در هیئت دولت این موضوع برای ایام نوروز اجرایی می شود.

هاشمی افزود: با توجه به نتایج مثبت اجرای صرفه جویی مصرف بنزین، این کار تا پایان سال 87 ادامه خواهد داشت اما با توجه به واگذاری مسئولیت تعیین قیمت آزاد بنزین به دولت ، برای رفاه حال مردم و انجام بدون دغدغه سفر های نوروزی ، بنزین آزاد برای این ایام در نظر گرفته می شود.

در همین حال، سید حمید حسینی رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی روز گذشته به خبرنگار مهر اعلام کرد: بخش خصوصی آماده است در راستای حمایت از دولت برای واردات و عرضه بنزین با قیمت آزاد اقدام کند.