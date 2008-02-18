به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه سوفیای رادیو گفتگو این هفته اول اسفند ماه، "نسبت اخلاق و هنر" با حضور دکتر مهناز شایسته‌فر و دکتر محمد خزایی، استادان هنر دانشگاه تربیت مدرس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه "سوفیا" بیش از یک سال و نیم است که هر هفته چهارشنبه‌‌ها ساعت 21 بر روی موج اف. ام ردیف 9/103 مگاهرتز به صورت زنده با اجرا و کارشناسی منوچهر دین‌پرست شنیده می‌شود.

برنامه " سوفیا" در نظر دارد طی چندین هفته برنامه‌هایی با محوریت اخلاق و فلسفه اخلاق را به بحث گذارد. تاکنون موضوعاتی چون: اخلاق و حقوق پزشکی، اخلاق و کرامت انسانی، اخلاق و معنویت و اخلاق و فقه، اخلاق از نگاه مولانا، فلسفه اخلاق و ابعاد آن، نسبت اخلاق و عرفان، اخلاق گفتگو، اخلاق و قرآن، اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی و اخلاق و دین، اخلاق و تکنولوژی و اخلاق پیشرفت، اخلاق و هنر در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.