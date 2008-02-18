30 طرح تامین و توزیع آب در مازندران در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد، عصر دوشنبه در بازدید از طرحهای آب شهرستان ساری در جمع خبرنگاران افزود: حدود ۱۵درصد از طرحهای یاد شده در دولت نهم اجرا شده است.
وی از بهره برداری دو طرح از بندهای انحرافی "هولار - زردی - لوجا" در شهر ساری مرکز این استان خبر داد و اظهار داشت: برای اجرا و تکمیل این طرحها چهار میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران هدف از اجرای این طرحها را تامین آب زراعی ۹۵۰هکتار از اراضی شالیزاری روستاهای منطقه ذکر کرد و بیان داشت: عملیات اجرایی این طرحها در سال ۸۵آغاز شد و امسال به بهره برداری رسید.
واحد با اشاره به مزایای طرحهای زودبازده به ویژه توجیه اقتصادی بالای این طرحها بر اهمیت احداث بندهای انحرافی و سردهنههای زراعی در مازندران تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران عنوان کرد: با دخل و تصرف انسانی این فراینده به ویژه در امر بهره برداری از آبهای سطحی با مشکل مواجه می شود.
واحد ادامه داد: احداث بندهای انحرافی ضمن ثبیت بستر رودخانه ها، امر آبگیری انهار زراعی را آسان و برای همیشه این تاسیسات مدرن جایگزین طرحهای سنتی و پرهزینه میشود.
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