به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه تئاتر اعلام کرد انجمن بازیگران دو مجمع عمومی عادی سالانه و عمومی فوقالعاده را در دو نوبت برگزار میکند. نوبت اول مجمع عمومی فوقالعاده که مهرماه امسال در تالار هنر تعیین شده بود به دلیل حضور نیافتن دو سوم اعضا به حد نصاب نرسید و برگزار نشد.
موضوعاتی که در مجمع عادی سالانه بررسی میشود گزارش هیئت مدیره از عملکرد انجمن بازیگران در سال 86 و ترمیم اعضاء هیئت مدیره و انتخاب اعضاء جایگزین هیئت مدیره به جای اعضاء مستعفی است. در مجمع عمومی فوقالعاده نیز آئیننامه جدید پیشنهادی اعضاء انجمن بررسی و تصویب خواهد شد.
هنرمندانی که مایلند برای انتخاب اعضاء انجمن بازیگران نامزد شوند میتوانند تا آخر این هفته یعنی پنجشنبه اول اسفند به خانه تئاتر مراجعه کنند.
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