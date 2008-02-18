همکاری کشورهای همسایه و منطقه در مقابله با سوانح طبیعی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه مدیریت سوانح و امور درمانی ، بهداشتی کشورهای همسایه و منطقه که برای شرکت در همایش منطقه ای درس های آموخته شده از سیل و توفان گونو به ایران سفر کرده اند از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بازدید کردند و از نزدیک با طرح ها و فعالیت های انجام شده و در دست اجرای این سازمان در شاخه های پیشگیری، آمادگی و مقابله آشنا شدند.

دکتر مازیار حسینی رئیس سازمان مدیریت و بحران شهر تهران در جمع بازدید کنندگان که از کشورهای عمان، سودان، یمن، پاکستان، سومالی و افغانستان و نیز دفتر منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت به میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تهران سفر کرده اند، در سخنانی ضمن استقبال از همکاری و تبادل تجربیات کشورهای همسایه و منطقه در حوزه مدیریت بحران های ناشی از وقایع طبیعی، گفت: ایران دهمین کشور حادثه خیز جهان و چهارمین کشور حادثه خیز در سطح آسیا به شمار می آید که با توجه به موقعیت خطرپذیری موجود، برنامه های وسیعی را در دستور کار قرار داده است.

وی در خصوص چالش های پیش رو افزود: آسیب پذیری ساختمان ها و شریان های حیاتی، عدم توجه به پتانسیل وقوع مخاطرات طبیعی در طرح های توسعه شهری یا صنعتی در گذشته، تجاوز به حریم عوارض زمین شناختی همچون گسل ها، رودخانه ها و شیب های تند، نبود تناسب میان ساختار های مدیریت بحران و امکانات نجات و امداد با گستردگی پیامدهای سوانح و پیچیده بودن مدیریت بحران از جمله چالش های موجود در کاهش شاخص مخاطرات سوانح طبیعی به شمار می آید.

حسینی با اشاره به این واقعیت که سوانح طبیعی بدون توجه به مرزهای سیاسی و جغرافیای رخ می دهند، گفت: به عنوان مثال وجود گسل های لرزه خیز مشترک میان ایران و کشورهای همسایه، ضرورت همکاری دو جانبه و چند جانبه کشورهای همسایه و منطقه را آشکار می سازد و باید در نظر داشت که زلزله مرز نمی شناسد.

وی با بیان رابطه مثبت میان توسعه یافتگی و کاهش تلفات و خسارات ناشی از سوانح طبیعی، تاکید کرد: پرداختن به مدیریت جامع بحران با رویکرد توجه بیشتر به پیشگیری و آمادگی در برابر سوانح چاره کار کشورهای در حال توسعه است.

بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست، بازدید کنندگان نظرات و پرسش های خویش را مطرح کردند و تلاش مدیریت شهری در ایجاد و تقویت ساختار مدیریت بحران در شهر تهران را قابل توجه خواند.

دکتر غلامرضا معصومی مشاور مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور و مهندس آزاده حسنی رییس دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه بازدید کنندگان را همراهی می کردند.