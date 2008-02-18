کاهش دمای هوا با ورود توده پرفشار و سرد از غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دامنه فعالیت این سامانه بتدریج تا اواخر امشب و اوایل سه شنبه به جنوب غرب، دامنه های البرز و سواحل شمالی کشور گسترش می یابد و در بعداز ظهر سه شنبه ضمن تداوم فعالیت بارشی در نیمه غربی موجب گسترش بارش ها در شمال شرق کشور نیز می شود.

سازمان هواشناسی پیش بینی می کند از اواخر سه شنبه با نفوذ یک توده هوای پرفشار و سرد از سمت غرب کشور، بارش قطع شده و از دمای هوا به میزان قابل ملاحظه ای کاسته می شود که تا پایان هفته در کشور ماندگار خواهد بود و در شمال شرق کشور بارش به صورت پراکنده تا روز چهارشنبه و در کرانه های جنوبی خزر تا شنبه کماکان ادامه می یابد.

براساس این گزارش، در سایر نقاط از روز پنج شنبه جو آرامی بر کل کشور حاکم می شود .

شایان ذکر است، شدت وزش باد در روز سه شنبه در نیمه شمالی کشور به ویژه در استانهای شمالی و در روزهای پایانی هفته در شرق کشور قابل ملاحظه خواهد بود همچنین از بعد از ظهر سه شنبه تا اواخر چهارشنبه دریای خزر و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه خلیج فارس مواج خواهد شد.

سازمان هواشناسی برای استان تهران در روز سه شنبه آسمانی ابری در پاره ای از نقاط همراه با بارش باران و برف و در اوایل شب کاهش ابر و وزش باد پیش بینی می کند.

کمینه و بیشینه دما نیز در استان تهران به ترتیب 1 و 10 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.