بازی رایانه ای با الگوی ایرانی وارد بازار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، " آرش ایرجی" مدیر روابط عمومی سروش رسانه گفت: اکثر CDهایی که در قالب بازی وارد کشور می شود علاوه بر اینکه بار آموزشی ندارند، آرامش خاطر کودکان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و کودکان پس از اتمام این بازی ها عصبی و پرخاشگر می شوند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه بازی حسنی و لوبیای سحرآمیز کاملا منطبق بر فرهنگ ایرانی است، افزود: طراحان بازی های رایانه ای می توانند طرح خود را برای بررسی به کارشناسان سروش رسانه ارجاع داده تا پس از بررسی اگر به درجه مطلوب رسید از حمایت ویژه سروش رسانه بهره مند شوند.

"محمد بیگ مولایی" کارگردان این بازی رایانه ای نیز گفت: در طراحی بازی حسنی و لوبیای سحر آمیز سعی ما بر این بود تا از حسنی که در جامعه ایرانی به عنوان یک شخصیت تنبل نام برده شده است یک الگوی رفتاری کاملا سالم برای کودکان ساخته شود.

وی هدف از تولید این بازی را القاء فرهنگ و هویت ایرانی در بین کودکان دانست و گفت: این بازی کاملا 3 بعدی بوده و برای گروه سنی 12-6 سال طراحی شده است.

کارگردان این بازی با اشاره به قابلیت استفاده از این بازی در ویندوز XP و 97 گفت : حداقل سیستم برای این بازی 7/1 -CPUو کارت گرافیک 64 است.

مولایی خاطرنشان کرد : این بازی با رزولیشن 800×600 بوده و هزینه طراحی و تولید این بازی حدود 70 میلیون تومان برآورد شده است.