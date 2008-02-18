تاثیر آهن بر رشد گیاه کیوی در دانشگاه مازندران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم، عبد الرئوف صمدی میبدی، عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه مازندران، یافته های تحقیقاتی خود را در زمینه میزان تاثیر ترکیبات فلزی موجود در رشد کیوی، طی مقاله ای منتشر کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده بر روی کیوی هایی که دارای شکل نامتناسب بودند این نتیجه حاصل شد که میزان آهن موجود در این گیاه، بر رشد مناسب آن تاثیر به سزایی دارد.

میبدی همچنین در مورد میزان تاثیر فلزاتی چون روی منگنز، کلسیم، منیزیم و سدیم در رشد کیوی بیان داشت: مطابق سنجش های انجام شده این فلزات، نسبت به آهن، تاثیر کمتری در این خصوص داشته اند.

وی با اشاره به اینکه برای مطالعه مذکور، انواع کیوی های هیوارد، یرونو، منتی و ابوت که در شمال کشور کشت می شود مورد استفاده قرار گرفته تصریح کرد: در تحقیق حاضر بخشهای مختلف گیاه از جمله پوست، بخش وسط و مرکزی گیاه به طور جداگانه بررسی شده است.

این مقاله با عنوان تاثیر فلزات بر رشد گیاه کیوی در شمال ایران، دو سال پی در پی (2007 و 2006) در مجله معتبر بین المللی کشاورزی و شیمی غذایی امریکا به چاپ رسیده و دارای بیشترین ارجاعات بوده است.