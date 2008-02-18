80 درصد آب شرب مصرفی به فاضلاب تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس حدادی مدیر گروه آب و فاضلاب ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران افزود: یکی از عمده ترین مشکلات شرکت فاضلاب تهران ، بحث اجرای شبکه فاضلاب است که یکی از این موارد تلاقی طرح اجرای شبکه فاضلاب با طرح های عمرانی شهرداری و سایر ارگان های دولتی است که با توجه به اولویت دار بودن طرح شبکه فاضلاب باید به موازات طرح های عمرانی شهرداری و سایر ارگان ها پیش برود که قبل از هر کاری باید مسائل اداری و قانونی را در این مسیر مرتفع کرد .

وی در مورد افت سطح آب های زیر زمینی در صورت اجرای طرح شبکه فاضلاب افزود : هم اکنون از هر 100 لیتر آب شرب مصرفی 80 لیتر به فاضلاب تبدیل شده که بیشتر این مقدار در چاه های جذبی دفع و موجب تغذیه سفره آب های زیر زمینی تهران شده در نتیجه وقتی که طرح شبکه فاضلاب تهران اجرا شود این منبع تغذیه حذف یا تقلیل می شود . به دنبال آن سطح آب های زیر زمینی به طور دائم افت کرده و میزان آب دهی چاه های آبی که شهرداری برای آب یاری فضای سبز از آن ها استفاده می کند کاهش خواهد یافت .

حدادی در رابطه با استانداردهای خروجی تصفیه خانه های موجود شهر تهران، اظهار کرد: پساب خروجی تصفیه خانه های موجود در شهر تهران باید استاندارد شود و در صورت تایید آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست ، شهرداری می تواند برای آب یاری فضای سبز شهری مورد استفاده قرار دهد .

وی با ارائه پیشنهادی در مورد وجود فاضلاب هایی که توسط تانکرها جمع آوری شده و به صورت غیر مجاز در معابر ، مسیل ها و کانال های سطح شهر دفع می شوند ، گفت : در حریم شهر تهران می توان چند مکان به صورت "لاگون" ( پک نوع استخر که کف سازی شده ) ، ساخت و ضمن ساماندهی این تانکرها آن مکان تا اجرای شبکه فاضلاب شهر تهران برای تخلیه فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته شود و بعد از اجرای طرح این تانکرها را به تصفیه خانه های محلی که در سطح شهر وجود دارد انتقال داد .

وی دلیل این امر را افت بار هیدرولیکی و آلی تصفیه خانه های محلی بعد از اجرای طرح خواند و اظهار کرد : می توان فاضلاب جمع آوری شده توسط این تانکر ها را در این تصفیه خانه ها تخلیه کرد .