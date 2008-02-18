به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار پروفسور لنکو از اساتید و مسئولان دانشگاه کاتولیک فرانسه به دعوت دانشگاه امام جعفر صادق(ع) نیمه اول اسفند ماه 86 به منظور بررسی راهکارهای گسترش همکاری های علمی و عقد تفاهم نامه کاری میان دو دانشگاه عازم ایران خواهد بود.

همچنین در این سفر، هیئت اعزامی دانشگاه امام صادق(ع) تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی و علمی با نمایندگی ج. ا. ایران در یونسکو منعقد کرد.

این هیئت مرکب از دکتر افتخاری معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ، دکتر درخشه رئیس دانشکده معارف و علوم سیاسی، دکتر طباطبایی مدیر دپارتمانهای علوم سیاسی و دکتر خانی روابط بین الملل و دکنر جمالزاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و رئیس دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود.