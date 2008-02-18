تاکید مشرف بر همکاری با پیروز انتخابات امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان درحالی که با اعضاء خانواده خود و از جمله مادرش در رای گیری امروز در" راولپندی" شرکت کرد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: با هرکس که برنده شود همکاری خواهم کرد.

وی ادامه داد: اکنون وقت تقابل نیست و مصالحه راه بهتری برای تبدیل پاکستان به کشوری پیشرفته است.

مشرف به حزبی که قرار است برنده شود ازهمین الان تبریک گفت و حق انتخاب نخست وزیررا با آنها دانست .

مشرف خواستار آن شد که برندگان انتخابات امروز تواضع داشته و بازندگان نیز آرامش خود را حفظ کنند.

نظرسنجی ها نشان می دهد در صورتی که تقلب در انتخابات صورت نگیرد حزب مردم به رهبری فرزند نخست وزیر اسبق پاکستان بیشترین رای را خواهد آورد و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق، دوم و حزب حاکم به رهبری پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور، رتبه سوم را به خود اختصاص خواهند داد.

صبح امروز، درهای 64 هزار پایگاه اخذ رای در 272 حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور گشوده شد.

این انتخابات قرار بود 27 دسامبر(6 دی ماه) برگزار شود که به علت ترور"بی نظیر بوتو" نخست وزیراسبق این کشور به امروز موکول شد.