به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز در دیدار نخست وزیر امارات متحده عربی، با بیان اینکه دو کشور از حقوق همدیگر در همه عرصه ها صیانت خواهند کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی می توانند برای برپایی امنیت پایدار در منطقه همکاری داشته باشند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه هیچ مانعی برای توسعه مناسبات و همکاری های دوجانبه وجود ندارد، خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای برقراری روابط حداکثری و ارائه دستاوردهای ارزشمند خود به امارات متحده عربی آمادگی کامل دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه روابط دو ملت ایران و امارات براساس برادری استوار است، اظهار داشت: هر دو کشور از پیشرفت ، عزت و امنیت یکدیگر خرسند می شوند.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: سفر نخست وزیر امارات به ایران به منزله تاکید بر برادری میان ملت های دو کشور است.

«محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزیر امارات متحده عربی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران تاکید کرد: ادعای بیگانگان مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران خطری برای کشورهای منطقه است، بسیار واهی می باشد چرا که تاریخ و زندگی ملت های منطقه، مشترک است.

نخست وزیر امارات متحده عربی با اشاره به امکانات فراوان دو کشور در بخش های مختلف گفت: ایران و امارات می توانند با توسعه مناسبات در همه عرصه ها از جمله در حوزه اقتصادی ثابت کنند که مکمل یکدیگر هستند.