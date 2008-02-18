لاوروف خواستار افزایش تلاشها برای حل مسئله هسته ای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ان.تی.وی" ترکیه گفت: من تصور نمی کنم که مسئله هسته ای ایران از طریق نظامی قابل حل باشد، چرا که تفکر نظامی در این باره کاملا اشتباه است.

وی افزود: هر کدام از ما باید تلاش های خود را برای حل پرونده هسته ای ایران از طریق مذاکرات افزایش دهد.

این درحالی است که جهانیان در انتظار انتشار آخرین گزارش "محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران هستند. این گزارش قرار است در نشست آتی شورای حکام مورد بررسی قرار گیرد.

لاوروف تصریح کرد: برخی توقع دارند این گزارش، اشتباه بودن اطلاعات ما نسبت به فعالیت هسته ای ایران را نشان دهد.

درحالی که پیشتر انتظار می رفت گزارش البرادعی روز 20 فوریه منتشر شود، اما برخی گمانه زنی ها نشان از به تعویق افتادن زمان انتشار این گزارش دارند.