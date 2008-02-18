نحوه گروه بندی تیم ها مشخص شد/ 35 هزار دلار جایزه تیم های برتر

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان که برای حضور درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده می شود ، ساعت 21 سه شنبه با 26 بازیکن وهمراه با یک دستگاه اتوبوس ازمحل کمپ تیم های ملی عازم عشق آباد ترکمنستان خواهد شد. این مسابقات نخستین تورنمنت بین المللی است که تیم جوانان کشور پس ازصعود به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در آن شرکت می کند.

دراین مسابقات که از دوم تا دهم اسفند ماه برگزار خواهد شد ، 10 تیم تاتارستان روسیه ، ترکیه ، ایران ، ارمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، ترکمنستان (سه تیم) و لیتوانی شرکت دارند.

تیم های شرکت کننده دراین مسابقات در دو گروه 3 تیمی و یک گروه چهارتیمی برگزار خواهد شد که از گروههای سه تیمی ، دو تیم و از گروه چهارتیمی ، یک تیم به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد .

بنابراعلام برگزارکنندگان مسابقات برای تیم های اول ، دوم و سوم این تورنمنت به ترتیب 20 ، 10 و 5 هزار دلار پاداش تعیین شده است .

تیم فوتبال جوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه آینده با حضور 16 تیم برترآسیا در عربستان برگزار خواهد شد ، آماده می کند.