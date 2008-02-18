کاردار سفارت ترکمنستان در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اقدام غیر قابل قبول و ناشایست پلیس آن کشور را به اطلاع نفر دوم سفارت ترکمنستان در تهران رساند.

این مقام وزارت امور خارجه همچنین از نحوه رفتار پلیس ترکمنستان با چند ایرانی زندانی در عشق آباد ابراز نارضایتی شدید کرده و لزوم رعایت حقوق قانونی و کنوانسیونهای بین المللی ناظر بر حقوق اتباع خارجی را تا رسیدگی کامل به پرونده نامبردگان خواستار شد.

کاردار سفارت ترکمنستان در این دیدار اظهار داشت مراتب را در اسرع وقت به اطلاع مسئولین کشورش خواهد رساند.