  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

کاردار سفارت ترکمنستان در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شد

کاردار سفارت ترکمنستان در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شد

در پی استمرار رفتار نامناسب پلیس ترکمنستان با رانندگان ایرانی در پایانه حمل و نقل شهر عشق آباد نفر دوم سفارت آن کشور در تهران امروز در غیاب سفیر ترکمنستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  رئیس اداره امور اجتماعی  وزارت امور خارجه  مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اقدام غیر قابل قبول و ناشایست پلیس آن کشور را به اطلاع  نفر دوم سفارت ترکمنستان در تهران رساند.

این مقام وزارت امور خارجه همچنین از نحوه رفتار پلیس ترکمنستان با چند ایرانی زندانی در عشق آباد ابراز نارضایتی شدید کرده و لزوم رعایت حقوق قانونی و کنوانسیونهای بین المللی ناظر بر حقوق اتباع خارجی را تا رسیدگی کامل به پرونده نامبردگان خواستار شد.

کاردار سفارت ترکمنستان در این دیدار اظهار داشت مراتب را در اسرع وقت به اطلاع مسئولین کشورش خواهد رساند.

 

کد مطلب 641154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها