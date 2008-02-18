دومین دوره آموزشی طرح تربیت مدیر فرهنگی در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد محمد زاده مقدم مدیر عامل موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس رضوی بعد از ظهر امروز در این مراسم ضمن یاد آور شدن نقش تشکلهای فرهنگی در تثبیت اهداف انقلاب اسلامی به اجرای موفقیت آمیز دوره اول این طرح در سال 84 اشاره کرد.

وی از حضور 55 دانش پژوه در طرح تربیت مدیر فرهنگی خبر داد و گفت: این افراد از میان 210 متقاضی و پس از سپری کردن مراحل توانایی سنجی و مصاحبه تخصصی انتخاب شده اند و 272 ساعت آموزشی در سه عرصه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، تربیت و روان شناختی فرهنگی اجتماعی برای آنان در نظر گرفته شده است.

دکتر مهدی هادوی تهرانی عضو پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در این مراسم به اهمیت و نقش تشکلهای فرهنگی در جامعه پرداخت.

وی شاخصه سرمایه انسانی را برادری و اخوت خواند که از دیر باز در اندیشه اسلامی مطرح بوده و تشکلهای فرهنگی را بهترین و بارزترین بستر برای نمود این مفهوم و شاخص معرفی کرد.

رئیس موسسه رواق حکمت گفت: یک مدیر فرهنگی موفق ضمن داشتن تاثیر شخصیت و نفوذ باید به گونه ای عمل کند که همه امور یک تشکل یا نهاد به او وابسته نباشند.

وی برگزاری دوره تربیت مدیر فرهنگی را اتفاقی مبارک خواند که کاملا مرتبط به صحنه عمل و عینیت دینی جامعه است و تاکید کرد که این حرکت محدود به شهر مشهد و استان نباشد و بر دقت عمل در بومی سازی منابع و متون آموزشی اهتمام ویژه ای مبذول شود.

در این مراسم جمعی از مسئولان فرهنگی استان خراسان رضوی نیز حضور داشتند که در پایان جلسه هم اندیشی و رایزنی بین اساتید و دانش پژوهان دوره برگزار شد.