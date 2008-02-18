  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۲۷

آیت الله شاهرودی:

حرکتهای تروریستی علیه جهادگران اسلامی موجب بیداری ملت ها خواهد شد

حرکتهای تروریستی علیه جهادگران اسلامی موجب بیداری ملت ها خواهد شد

رئیس قوه قضائیه گفت: حرکتهای تروریستی علیه مبارزان و جهادگران اسلامی که از سوی رژیم غاصب صهیونیستی صورت می گیرد نه تنها حرکتهای مقاومت و مبارزه علیه استکبار را کند نمی کند بلکه خون شهدای مقاومت اسلامی موجب تقویت حرکات جهادی و اسلامی و بیداری ملتهای مسلمان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی حادثه شهادت شهید عماد مغنیه فرمانده ارشد حزب الله لبنان را ضایعه ای تلخ و سنگین برای جهان اسلام و به ویژه مردم لبنان و فلسطین برشمرد و گفت: شهادت ایشان به عنوان انسانی وارسته و مجاهدی بزرگ که عمری را در خدمت اسلام و دفاع از آرمان های امام و انقلاب بود موجب رویش های جدید  نهضت های مبارزه علیه استکبار خواهد شد.

وی افزود: شهادت این شهید بزرگوار و روحیه و انگیزه بالای ما در مبارز او نشانگر عظمت و جایگاه رفیع مبارزه حق طلبانه علیه ظالمان و غاصبان استکباری است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه درگذشت آیت الله توسلی که از یاران صدیق حضرت امام و فردی دلسوز و یار همیشگی امام، مقام معظم رهبری و انقلاب بود تسلیت گفت و افزود: ایشان قبل و بعد از انقلاب اسلامی خدمات بزرگی را در راه به ثمر رسیدن انقلاب و تداوم آن ارائه کردند و همواره مورد عنایت و علاقه امام بودند.

آیت الله هاشمی شاهرودی به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: اجرای سیاست های مدبرانه مقام معظم رهبری در بخش های اقتصادی و سایر بخش ها ، بسیار راهگشا است و اگر این رهنمودهای ارزنده در کنار چشم انداز 20 ساله و سایر سیاست های کلان از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد موجب تقویت و رونق اقتصادی و خنثی شدن تحریم ها خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که ایران توانمندیهای بالقوه زیادی از لحاظ اقتصادی دارد، افزود: منابع طبیعی و خدادادی غنی، نیروی انسانی زبده، توانمند و هوشمند، در کنار توان مدیریتی و سرمایه های عظیم اقتصادی می تواند موجب سربلندی و عظمت ایران اسلامی شود.

در این جلسه کلیات ماده واحده تعیین تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 23/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به موجب این ماده واحده ، روسای قوای مجریه و قضائیه باید ظرف مدت حداکثر یک سال، لایحه ای را برای تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی با تفکیک جرایم از تخلفات تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

کد مطلب 641156

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها