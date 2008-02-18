عابدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر در حکم رئیس قوه قضائیه خطاب به دکتر محمد حسن عابدی آمده است: با توجه به خدمات ارزنده جنابعالی در سمت سرپرست سازمان، به موجب این ابلاغ برای مدت دو سال به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور منصوب می شوید.

دکتر محمد حسن عابدی دارای مدرک تخصصی پزشکی قانونی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیش از این معاون پزشکی و بالینی سازمان، سرپرست معاونت امور آژمایشگاهی و تشخیصی و همچنین سرپرست سازمان پزشکی قانونی کشور بوده است.

از سوابق پژوهشی دکتر عابدی می توان نگارش 5 مقاله علمی - پژوهشی در زمینه پزشکی قانونی و همکاری در تالیف 5 عنوان کتاب در خصوص مسائل پزشکی قانونی را ذکر کرد.