توجه ویژه کمیته بین المللی المپیک به دومین هم اندیشی بین المللی آموزش المپیک و پارالمپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنصرالله سجادی رئیس دومین هم اندیشی بین المللی آموزش المپیک و پارالمپیک در نشست خبری خود با رسانه های گروهی با اشاره به اهداف برگزاری این هم اندیشی خاطرنشان کرد: توسعه روابط ورزشی و توجه به منشور فرهنگی المپیک و اهداف والای آن چون ایجاد صلح، تفاهم و دوستی دوباره ملل و همچنین توجه ویژه کمیته بین المللی المپیک و شخص رئیس این کمیته یعنی آقای دکتر ژاگ روگ به توسعه و تفهیم مفاهیم حقیقی و فلسفه برگزاری بازی های المپیک، سبب شد که کمیسیون فرهنگی و آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران نسبت به برگزاری این هم اندیشی اقدام نموده است.

دکترسجادی ضمن بیان این مطلب که محورهای این هم اندیشی مبتنی بر سیاست های IOC استوار شده است، افزود: سمپوزیوم آموزش المپیک ایران در شش محور المپیزم و ارزش های اخلاقی، ‌المپیزم و مدارس، ‌المپیزم و دانشگاه ها‌، المپیزم و رسانه ها ،‌المپیزم و قهرمانان و همچنین آینده جنبش المپیزم و بازی ها در قرن 21 برگزار می شود و از میان 53 مقاله دریافتی ، 34 مقاله با رای هیات داوران و بصورت پوستر و سخنرانی به بخش پایانی هم اندیشی راه یافت.

رئیس دومین هم اندیشی بین المللی آموزش المپیک و پارالمپیک تصریح کرد: برگزاری این هم اندیشی مقارن با دو مناسبت بزرگ چون هم زمانی با بازی های المپیک 2008 پکن و همچنین ششمین سال تاسیس کمیته ملی المپیک ایران می می باشد و همین عوامل ، منجر به افزایش سطح کیفی این هم اندیشی و ارائه مقالات جدید و موثر خواهد شد.

دکتر سجادی با اشاره به اهمیت موضوعات فرهنگی درکمیته های بین المللی المپیک و پارالمپیک اظهار داشت: روسای کمیته های بین المللی المپیک و پارالمپیک یعنی دکتر ژاگ روگ و فیلیپ کریون ،‌ هرکدام در پیام های جداگانه ای برگزاری این هم اندیشی را مورد توجه قرار داده اند.

وی ادامه داد: ‌نایب رئیس پیشین کمیته بین المللی المپیک و رئیس کمیسیون فرهنگ و آموزش IOC آقای زیلیانگ هی از سوی کمیته بین المللی المپیک به ایران سفر خواهد کرد و در این هم اندیشی به سخنرانی خواهد پرداخت.

سجادی در پایان افزود: کمیته بین المللی المپیک درطی 14 سال گذشته، هیچگونه کنگره فرهنگی را برگزار ننموده و برگزاری این هم اندیشی می تواند جایگاه کمیته ملی المپیک ایران را در IOC ارتقاء دهد.

دومین هم اندیشی بین المللی آموزش المپیک و پارالمپیک طی روزهای چهارم و پنجم اسفندماه سالجاری آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار خواهد شد.