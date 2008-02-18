10 روز به قربانی مرخصی دادیم / او در ترکیب استقلال برای دیدار با سایپا نبود

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: متاسفانه پیروز شرایط روحی خوبی نداشت و برای حضور در میدان از نظر روانی آماده نبود. با این شرایط آقای کریمی تصمیم گرفت به وی 10 روز استراحت بدهد تا با آمادگی روحی و روانی کامل در دور جدید تمرینات تیم حضور یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در آستانه دیدار حساس با سایپا تهران، به پیروز قربانی استراحت داده شده است، گفت: دراین بازی قربانی درارنج تیم نبود. به همین خاطر بهتر بود تا با استراحت و تجدید قوا خود را مهیای حضور در بازیهای آتی کند.

پیروز قربانی پس از بازی استقلال اهواز - استقلال تهران از ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال خارج شد و طی دو بازی اخیر این تیم مقابل مس کرمان و شیرین فراز کرمانشاه جایی در ترکیب تیم نداشته است.

تیم فوتبال استقلال از فردا تمرینات خود را در زمین شماره 2 آزادی تهران برای دیدار مقابل سایپا از سر خواهد گرفت.