نقش قوای مقننه و مجریه در رعایت بهداشت حقوقی بیشتر از قوه قضائیه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود سالارکیا گفت: زمانی که جرمی صورت می گیرد، وظیفه دستگاه قضایی در رعایت بهداشت حقوقی مشخص می شود اما نقش اساسی و اصلی که می تواند بسیار سازنده و تاثیرگذار باشد با قوای مجریه و مقننه است.

وی تصریح کرد: اگر دستگاه های اجرایی در تدوین قوانین و اقداماتی که می توانند قبل از وقوع جرم انجام دهند، بهداشت حقوقی را رعایت کنند، وظیفه دستگاه قضایی در این بخش آسانتر خواهد شد.

معاون دادستان تهران در امور زندانها خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در بدو ورود پرونده با ایجاد صلح و سازش از طریق شوراهای حل اختلاف و در مرحله بعدی با رعایت سلامت آراء و حبس زدایی و قضازدایی می تواند به تحقق این امر کمک کند.

وی تاکید کرد: اگر پیشگیری از وقوع جرم به خوبی صورت گیرد، دیگر این موارد به دستگاه قضایی منعکس نمی شود، چرا که همیشه بهداشت حقوقی از درمان حقوقی موثرتر است.

سالارکیا به کاهش جمعیت کیفری زندانها اشاره کرد و گفت: این کاهش آمار با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حبس زدایی و رعایت این امر از سوی قضات صورت گرفته و قطعا ایجاد تسهیلات در زمینه اشتغال، ازدواج، ایجاد مراکز تفریحی سالم و ... از سوی دستگاه های مربوطه می تواند از بروز جرم، تشکیل پرونده در محاکم و مشکلات بعدی جلوگیری کند.