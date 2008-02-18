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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۱۷

سوگواره یاد جان باختگان انفجار قطار نیشابور در نیشابور برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سوگواره یاد جان باختگان انفجار قطار نیشابور با حضور جمعی ازشاعران خراسان با قرائت آخرین سروده ها در گرامیداشت این حادثه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار نیشابور بعد از ظهر امروز در این مراسم در سخنانی کوتاه با ادای احترام به از دست دادگان این فاجعه به ویژه مجتبی فرهمند نکو فرماندار فقید و سایر مسئولان و امداد گران و دیگر قربانیان گفت: هر جا که از ناحیه حضرت باری تعالی، حادثه ای رقم خورده و اتفاقی صادر می شود، خیر و مشیت الهی است و ما باید این قضا و قدر را پذیرش کنیم.

در این مراسم غلام عباس ساعی دبیر شورای شعر خراسان رضوی، نرگس برهمند ازبجنورد، محمد حسین واصغر داوری از کاشمر، ایمان مرصعی از تربت حیدریه، جواد کلیدری ازمشهد، معصومه سادات شاکری، نرگس کاظم زاده، عفت خادمی، مرتضی آخرتی، ابراهیم لگزیان، خدابخش صفادل، محمد مبارکی، ایمان کرخی  قاسم رضا دوست و ... از نیشابور،  اشعار خود را در رثای ایثار گران این فاجعه و غم ازدست دادگان قرائت کردند.

این سوگواره با حضور جمعی از خانواده حادثه دیدگان، مردم و مسئولان در فرهنگسر ای سیمرغ برگزار شد.

کد مطلب 641166

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