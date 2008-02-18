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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۴۷

دیک چنی ماه آتی در راس یک هیئت نظامی به ترکیه سفر می کند

دیک چنی ماه آتی در راس یک هیئت نظامی به ترکیه سفر می کند

معاون رئیس جمهوری آمریکا طی ماه آتی میلادی در راس یک هئت بلند پایه نظامی به ترکیه سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، منابع خبری گفتند که این هیئت نظامی شامل چند مقام غیر نظامی هم خواهد بود و دیدار آنها از ترکیه یک روزه خواهد بود.

دیک چنی با عبدالله گل رئیس جمهوری و همین طور رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار خواهد داشت و انتظار می رود گفتگوهایی را با "یاشار بیوک آنیت" رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه هم داشته باشد.

به گفته منابع ترکیه، انتظار می رود که چنی در دیدار خود از آنکارا موضوع حزب کرگران کردستان(پ.ک.ک)، موضوع هسته ای ایران و همچنین حمایت ترکیه از نیروهای ناتو در افغانستان را در دستور کار خود قرار دهد.

در همین ارتباط گفته می شود که احتمالاً "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا قبل از این دیدار به ترکیه سفر خواهد کرد.

کد مطلب 641167

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