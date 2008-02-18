3 سناریو برای عرضه بنزین آزاد در ایام نوروز

سید مهدی هاشمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه عرضه بنزین آزاد برای ایام نوروز در دستور کار بررسی ستاد تبصره 13 قرار گرفته است، گفت: هم اکنون سه پیشنهاد عرضه بنزین آزاد با قیمتهای 250، 300 و 700 تومان در این ستاد مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه ستاد تبصره 13 تا هفته آینده در خصوص قیمت عرضه بنزین آزاد تصمیم گیری خواهد کرد، افزود: بنزینی که قرار است با قیمت آزاد عرضه شود، از طریق واردات تامین خواهد شد.

خبرنگار مهر پرسید باتوجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای عرضه بنزین با قیمت آزاد، ستاد تبصره 13 این موضوع را در دستور کار ندارد؟ هاشمی پاسخ داد: به وزارت نفت اعلام کرده ایم که با بخش خصوصی در احداث جایگاه های عرضه سوخت و واردات بنزین همکاری کند.

در همین حال، ناصر رئیسی فر رئیس هیئت مدیره جایگاهداران سوخت سراسر کشور در گفتگو با مهر با استقبال از عزم ستاد تبصره 13 برای عرضه بنزین آزاد در ایام نوروز، خواستار انجام مذاکراتی با جایگاهداران در این باره شد.

وی افزود: زیرساختها برای عرضه بنزین آزاد در جایگاه های سراسر کشور آماده است.



رئیسی فر همچنین خواستار تداوم عرضه بنزین آزاد در سال 87 شد و گفت: پیشنهاد می کنیم قیمت بنزین آزاد با نرخ 300 تومان عرضه شود.