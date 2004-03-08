تعيين مجازات شديد ، براي زوجهايي كه ازدواج موقت خود را ثبت نمي كنند

معاون دادگاه خانواده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در صورتيكه مجازاتي براي زوجيني كه ازدواج موقت خود را در دفاتر رسمي ازدواج ثبت نمي كنند تعيين شود و با آنان برخوردي مشابه كساني كه ازدواج دائم خود را ثبت نمي كنند شود ، شاهد گسترش چنين امري در كشور نخواهيم بود .

فاطمه رنجبر ادامه داد : در صورتيكه زن و مردي تحت شرايطي خاص نمي توانند ازدواج دائم داشته باشند مي توانند به صورت موقت ازدواج كرده و از لحاظ قانوني نيز مشكلي در اين زمينه وجود ندارد ، اما وقوع چنين امري بايد به صورت قانوني انجام شود .

وي گفت : با وجود اينكه ازدواج موقت از لحاظ قانوني و شرعي مشكلي ندارد اما بسياري از افرادي كه امروزه مبادرت به ازدواج موقت مي كنند از ثبت ازدواج خود در دفاتر رسمي ازدواج خود داري مي كنند و همين امر باعث شده تا روز به روز چنين پديده اي در كشور ما افزايش پيدا كند.

معاون دادگاه خانواده با اشاره به اينكه امروزه ازدواج موقت در بين افراد تحصيلكرده و نسل جديد گسترش بيشتري يافته است ، تصريح كرد : وضعيت اقتصادي نا مناسب مي تواند تا حد زيادي باعث گسترش ازدواج موقت در كشور شود.

گفتني است بر اساس اعلام سازمان ثبت و اسناد كشور تعداد ازدواج هاي موقتي كه درسه ماهه اول سال جاري به ثبت رسيده است ، 119 فقره بوده كه اين رقم نسبت به همين مدت در سال گذشته افزايش 20 درصدي را نشان مي دهد .