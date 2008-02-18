برخورد با جریانات باید حکیمانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر امروز در هفتمین گردهمایی پرسنل حراست ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور در مشهد افزود: مبدا تمام اصلاحات، اصلاح فردی است که در آیات و روایات قرآن کریم به عنوان جهاد اکبر یاد شده است.

وی ادامه داد: اگر انسان در این سنگر موفق باشد در سنگرهای بعدی هم موفق خواهد بود.

دری نجف آبادی از جهاد به عنوان مرحله دیگری از جهاد تبلیغی یاد کرد و از آن بعنوان جهاد کبیر نام برد.

همجنین در این مراسم حجت الاسلام محمد سید آبادی مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی طی سخنانی گفت: بخشی از هر نظام و حکومت دینی را نظارت و مراقبت بر اعمال و حرکتهای نظام می دانیم که در منشور اخلافی امیر المومنین علی (ع) نیز جزء اجزاء حکومت بوده که مراقبت بر اعمال کارگزاران یکی از دستورات امیر المومنین است.

وی خطاب به مسئولین حراست ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور افزود: مسئولان حراست باید صادق، متعهد و با وفای به نظام باشند و در انجام ماموریت خود باید با ظرافت و دقت عمل کند که حیثیت، شأن و جایگاه افراد و مجموعه حفظ شود.

همچنین حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در پیامی که به صورت ویدئو کنفرانس پخش شد، اظهار داشت: مسئولان حراستها باید به محیط پیرامون خود علم پیدا کنند و بر آنچه می دانند حافظ باشند.

هفتمین گردهمایی پرسنل حراست ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور از 29 بهمن ماه جاری تا یکم اسفند ماه جاری در مشهد ادامه دارد.