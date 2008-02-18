مس به دیدار شهرداری می رود / قلعه نویی فردا به کرمان باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس کرمان که خود را برای دیدار با ملوان بندرانزلی در هفته بیست و دوم لیگ برتر آماده می کند، عصر روز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی که در زمین اختصاصی تیم فوتبال شهرداری کرمان برگزار می شود، به دیدار این تیم می رود.

بر پایه این گزارش، همچنین امیر قلعه نویی که برای انجام امور شخصی در تهران به سر می برد، سه شنبه به کرمان می رود تا هدایت تمرینات آماده سازی این تیم را برای مسابقه با ملوان بندرانزلی برعهده بگیرد.

همچنین محسن رسولی که در زمان هدایت مس کرمان توسط فرهاد کاظمی و مهدی محمدی به علت مشکلات اخلاقی 2 بار از تمرینات این تیم اخراج شده بود، بار دیگر و به همین دلیل از جمع نفرات این تیم کنار گذاشته شد.

از سوی دیگر رسول غنی زاده که از ناحیه رباط پا دچار آسیب دیدگی شده بود، دیروز جراحی شد و نمی تواند تا پایان فصل مس کرمان را همراهی کند. همچنین حمیدرضا رجبی و روح الله رضایی هم به احتمال زیاد به علت مصدومیت نمی تواند در دیدار با ملوان به میدان بروند. ضمن اینکه رسول میرطرقی پس از پایان مصدومیت دوباره در تمرینات گروهی شرکت کرد.

از سوی دیگر حسن عساکره، حمید خلیلی و سیاوش ورایی بازیکنان تیم امید استقلال تهران که با نظر مستقیم قلعه نویی با عقد قراردادی 6 ماهه به تیم مس کرمان پیوستند، به دلیل نارضایتی سرمربی مس کرمان از عملکردشان، به تیم های پایه این باشگاه منتقل شدند که این موضوع جای تعمق دارد.