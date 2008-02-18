تنها راه حل مسائل پاکستان تشکیل دولت وحدت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نواز شریف در گفتگو با روزنامه "القبس" چاپ کویت خواستار مشارکت مردم در انتخابات امروز پارلمانی پاکستان و گوش ندادن مردم به گفته های دولت مبنی بر وجود تهدیدات امنیتی شد.

وی گفت: هدف دولت از این گفته ها جلوگیری از حضور مردم در پای صندوق های رای بویژه در مناطقی است که حزب حاکم به ریاست "پرویز مشرف" رئیس جمهور مقبولیت مردمی زیادی ندارد.



شریف با تاکید براینکه تنها راه برون رفت از بحران های کنونی کشور تشکیل دولت وحدت ملی است، افزود: من و حزب "مسلم لیگ -شاخه نواز" همه گزینه به جز گزینه ائتلاف با مشرف را بررسی می کنیم.

نخست وزیر اسبق پاکستان همچنین گفت که در ائتلاف با هر حزبی از جمله حزب مردم درصورتی که نتایج خوبی در انتخابات بدست آورد، مانعی نمی بیند.

شریف هشدار داد: اگر در نتایج انتخابات تقلب صورت گیرد و احزاب دیگر از حقوق سیاسی خود محروم شوند، این امر چه بسا باعث بی ثباتی سیاسی در پاکستان شود.

نخست وزیر اسبق پاکستان ابراز اطمینان کرد که وی و حزب مردم پاکستان موفق به کسب اکثریت در انتخابات خواهند شد به گونه ای که آنها را قادر به تشکیل دولت آینده خواهد کرد.

صبح امروز، درهای 64 هزار پایگاه اخذ رای در 272 حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور گشوده شد.

شایان ذکر است، این انتخابات قرار بود 27 دسامبر(6 دی ماه) برگزار شود که به علت ترور"بی نظیر بوتو" نخست وزیراسبق این کشور به امروز موکول شد.



نظرسنجی ها نشان می دهد در صورتی که تقلب در انتخابات صورت نگیرد حزب مردم به رهبری فرزند نخست وزیر اسبق پاکستان بیشترین رای را خواهد آورد و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق، دوم و حزب حاکم به رهبری پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور، رتبه سوم را به خود اختصاص خواهند داد.